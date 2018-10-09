Подлодка "Дмитров" торпедной атакой уничтожила корабли условного противника на Балтике

Дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) Балтийского флота (БФ) «Дмитров» в ходе учения успешно выполнила комплекс практических торпедных стрельб из подводного положения по надводным целям в рамках планового выхода в море, сообщает 9 октября Минобороны России.

Перед экипажем ДЭПЛ стояла задача скрытно выйти на отряд боевых кораблей условного противника в составе корветов «Стойкий», «Сообразительный» и МПК «Кабардино-Балкария», который, в свою очередь, должен был обнаружить подводную лодку.

ДЭПЛ "Дмитров" Фото: Министерство обороны РФ

"ДЭПЛ «Дмитров», используя гидрологию моря, с максимальной скрытностью подошла к отряду кораблей условного противника и произвела торпедную атаку. После этого экипаж подводной лодки отработал действия по уклонению от ответного удара условного противника. Всего было выпущено две торпеды, которые точно поразили цели. Стрельбы выполнялись с соблюдением требований безопасности", – сообщает Минобороны России.

Надводные силы в ходе данного учения отрабатывали задачи по обеспечению всех видов охраны и обороны отряда кораблей и судов на переходе морем.

Напомним, сегодня стало известно о том, что авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» возглавит авианосную группу на крупнейших с 80-х годов прошлого века учениях Североатлантического альянса Trident Juncture, которые пройдут в акваториях Норвежского, Северного и Балтийского морей с 25 октября по 7 ноября. Об этом 9 октября рассказал командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил НАТО Джеймс Фогго. В учениях альянса примут участие 45 тысяч военнослужащих из 30 стран-членов, а также 130 самолетов и 70 кораблей. Численность американского контингента составит 5 тысяч человек.