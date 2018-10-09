Порошенко узрел за пожаром на складе боеприпасов под Черниговом диверсию России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает Россию причастной к чрезвычайному происшествию на военных складах в Черниговской области, где 9 октября случился пожар и произошла детонация хранившихся там боеприпасов.

"Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины и военной прокуратуры является диверсия", – сказал он на совещании с руководством силовых ведомств страны. Кроме того, президент, чьи слова приводит пресс-служба, особо акцентировал внимание на том, что одновременно произошел подрыв трех складов, "а через 20 минут после этого одновременно взрываются еще шесть складов", на которых хранился боекомплект для реактивных систем залпового огня. По его мнению, эта ситуация "требует тщательного расследования".

Порошенко отметил, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы. "Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника", – заявил он.

На арсенале в районе населенного пункта Ичня Черниговской области Украины начался пожар и взрывы боеприпасов. По информации от министра обороны Украины, в 3:20 утра 9 октября одновременно были взорваны три хранилища арсенала, а уже через 20 минут был осуществлен подрыв еще нескольких хранилищ. По данным областной администрации, около 60 человек обратились за врачебной помощью из-за отравления продуктами горения. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что зона вероятного поражения составляет около 16 км, в нее попадают около 30 населенных пунктов, уже эвакуировано более 12 тыс. человек. В радиусе 20 км над Ичней закрыто воздушное пространство.