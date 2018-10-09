Петербургские «беспредельщики» на видео: от притворившихся трамваем до пернатого неадеквата

Несколько случаев «беспредела на дороге» обсуждают 9 октября петербуржцы в соцсетях. Они очень разные, но все сняты на видео.

Утреннюю пробку на проспекте Испытателей объезжали по трамвайным путям не единицы, а массово.

Видео: «ВКонтакте»/«Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Дорожный конфликт на улице Руставели перед пересечением с Северным проспектом произошёл пару дней назад. Водитель на «Приоре» втиснулся четвёртым рядом на красный свет, сильно помешав пешеходам. Хозяин регистратора посигналил, тот вышел, но разговора не получилось. Вероятно, хозяин регистратора использовал газовый баллончик.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» разместили запись, сделанную вчера утром, в «день жестянщика», на выезд с Челябинской улицы на улицу Красина. «С наступлением морозных ночей все тентованные фургоны становятся носителями вот такой опасности», – отмечают в группе.

И пожалуй, самый неадекватный нарушитель был снят на камеру сегодня на Таллинском шоссе в районе Старо-Паново – курица на проезжей части.