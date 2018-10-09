«Мы просто приехали посмотреть на храм Василия Блаженного». Кокорин и Мамаев превратились в мемы

В социальных сетях вторые сутки шутят о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве, которые за одну ночь нагуляли себе два уголовных дела о побоях.

скриншот/Instagram.com/nikolaev79

Похождения нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева умудрились затмить собой всю информационную повестку: и драку бойцов без правил Нурмагомедова с Макгрегором, и разоблачение солсберийских туристов Петрова с Бошировым. Из первой волны шуток удачнее всего отреагировал официальный твиттер хоккейного клуба «Авангард».

Подскажите кафе в Москве, но без шумных компаний. Хотим только кофе.



Есть варианты @zenit_spb @FCKrasnodar?



🤔 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 8, 2018

Дальше пошли фотожабы. Вспомнили ставший уже легендарным прыжок Хабиба Нурмагомедова...

Утром пьяные футболисты сборной России Кокорин и Мамаев избили чиновника минпромторга в московском кафе за то, что он сделал им замечание pic.twitter.com/w6PRnClJU0 — Муха Хиллари (@MuhaHillary) October 8, 2018

...и другие события вокруг того поединка.

Кокорин: "Он говорил о моей религии, о моей стране, о моём отце" — Василий Уткин (@vasja_utkin) October 9, 2018

Кокорин сохранит пояс, но лишится части гонорара и может быть отстранён от выступлений за "Зенит" до полугода – сказал президент UFC Дана Уайт. — Витя Сорваль (@sorval) October 9, 2018

Кому-то горе-спортсмены напомнили другую знаменитую парочку.

Фото: скриншот/Facebook.com

Нашли аллюзии и на киноклассику.

– Кто читал произведение «12 стульев»?



Кокорин: пффф я их бросал#летитестулья — бурур брот // вообще-то я Кокорин 🍔🤙🏻 (@bururbrot) October 8, 2018

Кокорин и Мамаев читают утреннюю прессу после ночной драЧки. pic.twitter.com/ARUj7L8HIO — Екатерина (@ekateri_savele) October 9, 2018

Следующим этапом стали уже музыкальные хиты: стало известно, что Кокорин бил чиновника Минпромторга, напевая Gangnam Style, и тут понеслось.

Когда сообщили о втором избитом и перспектива оказаться в тюрьме стала реальнее, небезразличные люди обеспокоились судьбой Павла Мамаева из-за его многочисленных татуировок.

И ведь наверняка не думал Павел, что ему теперь за все татуировки пояснять придется незнакомым людям — Дмитрий Скобелев (@Scobelev) October 9, 2018

Пользователи начали строить догадки, каким образом двум друзьям-спортсменам удалось настолько плодотворно провести ночь. Появилась версия, что в деле замешан кто-то еще.

Такое ощущение, что в тот день Кокорин и Мамаев встретили Черданцева, и он пожелал им хорошего вечера и удачи. — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) October 9, 2018

Впрочем, в сторону шутки. На самом деле ничего удивительного.

Мне всегда нравились Кокорин и Мамаев умением подтвердить свою репутацию. Все слухи, все обвинения, все рассказы об их поведении и интеллекте, все наезды о них — постоянно все правдой оказывается. Приятно иметь дело с обоснованным авторитетом, заслуженным годами — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) October 8, 2018

Два уголовных дела о побоях были возбуждены после конфликта в столичном кафе «Кофемания». Кокорин и Мамаев днем 9 октября были доставлены в полицию для дачи показаний. Их опрашивали пока только в качестве свидетелей.

Потерпевшим по делу о драке в кафе признан чиновник Минпромторга Денис Пак. Незадолго до этого серьезные травмы получил также 33-летний водитель Первого канала Виталий Соловчук.

Футбольный клуб «Краснодар» заявил, что хочет расторгнуть контракт с Мамаевым, в «Зените» пока думают.

Ранее «Фонтанка» писала, что это уже не первая выходка Кокорина и Мамаева.

Артем Кузьмин,

«Фонтанка.ру»