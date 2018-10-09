«Мы просто приехали посмотреть на храм Василия Блаженного». Кокорин и Мамаев превратились в мемы
В социальных сетях вторые сутки шутят о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве, которые за одну ночь нагуляли себе два уголовных дела о побоях.
скриншот/Instagram.com/nikolaev79
Похождения нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева умудрились затмить собой всю информационную повестку: и драку бойцов без правил Нурмагомедова с Макгрегором, и разоблачение солсберийских туристов Петрова с Бошировым. Из первой волны шуток удачнее всего отреагировал официальный твиттер хоккейного клуба «Авангард».
Подскажите кафе в Москве, но без шумных компаний. Хотим только кофе.— ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 8, 2018
Есть варианты @zenit_spb @FCKrasnodar?
🤔
Дальше пошли фотожабы. Вспомнили ставший уже легендарным прыжок Хабиба Нурмагомедова...
Утром пьяные футболисты сборной России Кокорин и Мамаев избили чиновника минпромторга в московском кафе за то, что он сделал им замечание pic.twitter.com/w6PRnClJU0— Муха Хиллари (@MuhaHillary) October 8, 2018
...и другие события вокруг того поединка.
Кокорин: "Он говорил о моей религии, о моей стране, о моём отце"— Василий Уткин (@vasja_utkin) October 9, 2018
Кокорин сохранит пояс, но лишится части гонорара и может быть отстранён от выступлений за "Зенит" до полугода – сказал президент UFC Дана Уайт.— Витя Сорваль (@sorval) October 9, 2018
Кому-то горе-спортсмены напомнили другую знаменитую парочку.
Нашли аллюзии и на киноклассику.
October 9, 2018
– Кто читал произведение «12 стульев»?— бурур брот // вообще-то я Кокорин 🍔🤙🏻 (@bururbrot) October 8, 2018
Кокорин: пффф я их бросал#летитестулья
Кокорин и Мамаев читают утреннюю прессу после ночной драЧки. pic.twitter.com/ARUj7L8HIO— Екатерина (@ekateri_savele) October 9, 2018
😉https://t.co/r8gXid04dQ pic.twitter.com/hKOVxDXfJg— Спорт БО (@Sport_BO) October 9, 2018
Следующим этапом стали уже музыкальные хиты: стало известно, что Кокорин бил чиновника Минпромторга, напевая Gangnam Style, и тут понеслось.
Когда сообщили о втором избитом и перспектива оказаться в тюрьме стала реальнее, небезразличные люди обеспокоились судьбой Павла Мамаева из-за его многочисленных татуировок.
И ведь наверняка не думал Павел, что ему теперь за все татуировки пояснять придется незнакомым людям— Дмитрий Скобелев (@Scobelev) October 9, 2018
Пользователи начали строить догадки, каким образом двум друзьям-спортсменам удалось настолько плодотворно провести ночь. Появилась версия, что в деле замешан кто-то еще.
Такое ощущение, что в тот день Кокорин и Мамаев встретили Черданцева, и он пожелал им хорошего вечера и удачи.— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) October 9, 2018
Впрочем, в сторону шутки. На самом деле ничего удивительного.
Мне всегда нравились Кокорин и Мамаев умением подтвердить свою репутацию. Все слухи, все обвинения, все рассказы об их поведении и интеллекте, все наезды о них — постоянно все правдой оказывается. Приятно иметь дело с обоснованным авторитетом, заслуженным годами— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) October 8, 2018
Два уголовных дела о побоях были возбуждены после конфликта в столичном кафе «Кофемания». Кокорин и Мамаев днем 9 октября были доставлены в полицию для дачи показаний. Их опрашивали пока только в качестве свидетелей.
Потерпевшим по делу о драке в кафе признан чиновник Минпромторга Денис Пак. Незадолго до этого серьезные травмы получил также 33-летний водитель Первого канала Виталий Соловчук.
Футбольный клуб «Краснодар» заявил, что хочет расторгнуть контракт с Мамаевым, в «Зените» пока думают.
Ранее «Фонтанка» писала, что это уже не первая выходка Кокорина и Мамаева.
Артем Кузьмин,
«Фонтанка.ру»
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