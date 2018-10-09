«Теплосеть» потратит 184 млн рублей на аварийный ремонт труб в одиннадцати районах Петербурга в 2019 году

Компания «Теплосеть» ищет подрядчиков для проведения ремонтных работ в 11 районах города с января по декабрь 2019 года. Всего объявлено 7 закупок. Всего с будущими подрядчиками готовы заключить договоры на общую сумму до 184 млн рублей. Победителей выберут методом открытого запроса предложений. Эту информацию 9 октября подтвердили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В обязанности компаний, с которыми заключат договоры, войдет не только устранение технологических нарушений на трубопроводах и тепловых сетях поставщика ресурсов, но и благоустройство территорий, пострадавших в результате аварий. Конкретных адресов в договорах не указано, только районы – Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский, Московский, Красносельский, Кировский, Невский, Фрунзенский, Калининский, Выборгский и Красногвардейский. Как пояснили в контрактной службе «Теплосети», подрядчик будет работать на тех объектах, где в аварийном режиме возникнет необходимость в ремонте. Итоги закупок будут подведены в ноябре.

В управлении у «Теплосети» находятся 2490 км труб, или 27% тепловых коммуникаций в городе, из которых 1125 км нуждаются в замене. С началом отопительного сезона на сетях компании случаются аварии, последняя из которых оставила без тепла 677 зданий в Калининском районе. В конце сентября правительство города заявило о планах потратить 9 млрд рублей на реконструкцию труб «Теплосети». Кроме того, эти деньги будут использованы, чтобы выкупить компанию из собственности «ТГК-1», которому принадлежат 74,99% акций компании. Еще чуть больше 25% принадлежат городу в лице ГУП «ТЭК».