Деминский сад стал на шаг дальше от застройки

Городская рабочая группа по утверждению результатов инвентаризации зеленых насаждений одобрила включение в ЗНОП всей территории Деминского сада, сообщил 9 октября депутат Заксобрания Петербурга, член рабочей группы Борис Вишневский.

По словам парламентария, решение рабочей группы резко повысило шансы на возвращение всей территории сада в перечень зон зеленых насаждений общего пользования и на восстановление благоустройства. По закону строить на участках, имеющих статус ЗНОП, запрещено. Теперь присвоение саду защитного статуса предстоит одобрить городскому парламенту. "Как правило, при принятии решения Заксобрание ориентируется на позицию рабочей группы", – поясняет Вишневский.

Деминский сад, расположенный неподалеку от Александро-Невской лавры, в течение 10 лет пытается застроить ЗАО "Ингеоком-СПб". Инвестор намеревался возвести на участке сначала офисный центр, затем апарт-отель.

В 2008 году Деминский сад потерял статус ЗНОП, власти города передали землю застройщику. В течение нескольких лет градозащитники боролись за сохранение сада и в 2013 году выиграли соответствующий иск в суде. В этом году городской комитет по контролю за имуществом потребовал от "Ингеоком-СПб" до 20 июля освободить незаконно занимаемую территорию.