Хейли не пойдет кандидатом в президенты США. Трамп предложил ей "любой пост" в своей команде

Раскрываются подробности сенсационной отставки постпреда США при ООН Никки Хейли, о которой стало известно 9 октября.

Как передает телеканал CBSN, Дональд Трамп и Никки Хейли сегодня в Белом доме ответили на вопросы прессы, как и почему случилась эта отставка. Для президента США она оказалась совсем не неожиданной. Трамп сообщил журналистам, что Хейли заявила ему ещё полгода назад, что ей нужен перерыв. Президент сказал, что Хейли «очень важна» для него и они будут в постоянном контакте. Трамп выразил надежду на то, что Хейли вернётся в его администрацию, добавив, что у неё есть выбор должности, на которой она захочет работать.

Хейли в свою очередь сказала журналистам, что она не будет баллотироваться в 2020 году на выборах президента США и поддержит на них кандидатуру Трампа.

Президент США добавил, что он выберет преемника Хейли в ближайшие две-три недели. А отставка Хейли официально состоится в конце года.