Финский разработчик VR-гарнитуры с «человеческим зрением» привлек 31 млн долларов
Компания из Хельсинки Varjo Technologies сумела привлечь 31 млн долларов на разработку первой в мире VR-гарнитуры с «человеческим зрением».
Главным инвестором второго раунда стала британская венчурная фирма Atomico, ранее дававшая деньги финским игровым компаниям Supercell и Rovio, пишет Helsingin Sanomat. В стартап вложился также венчурный фонд Next47 концерна Siemens, финский Lifeline Ventures и шведский EQT Ventures. В первом раунде стартапу удалось привлечь 15 млн долларов.
Специалисты Varjo создают VR- и XR-гарнитуру с разрешением, сравнимым с человеческим глазом. Прототип 2016 года имеет 50 мегапикселей на глаз, что в 20 раз больше, чем у моделей, представленных на массовом рынке, отмечает издание. Производство новой модели AR/XR будет запущено в начале 2019 года.
Основатель и исполнительный директор Varjo Урхо Конттори 15 лет был разработчиком в Nokia и Microsoft, как и многие другие сотрудники стартапа.
Предполагается, что такие очки виртуальной реальности будут востребованы в аэрокосмической и автомобилестроительной отраслях, промышленности, архитектуре, моделировании и промышленном дизайне. По информации Varjo, компания заключила партнерские соглашения с Airbus, Lilium, Audi, BMW, Volkswagen, Saab и Volvo. Они получили доступ к прототипам и помогали дорабатывать устройство.
Справка:
Виртуальная реальность (virtual reality, VR) закрывает людей в цифровой среде. Очки VR производят Oculus, HTC, Samsung, Sony и Google.
Дополненная реальность (augmented reality, AR) добавляет компьютерную графику в реальный мир. Цифровые элементы можно легко отличить от реального мира. Пример - Hypnosis Pokémon Go и Google Glasses.
В смешанной реальности (mixed reality, MR) цифровые элементы выглядят естественными с точки зрения реального мира. Они ведут себя хотя бы частично в соответствии с законами физики и ими можно манипулировать.
VR, AR, MR — различные формы технологии погружения, которые объединяют общим термином расширенная реальность (Extended Reality, XR).
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