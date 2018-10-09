Финский разработчик VR-гарнитуры с «человеческим зрением» привлек 31 млн долларов

Компания из Хельсинки Varjo Technologies сумела привлечь 31 млн долларов на разработку первой в мире VR-гарнитуры с «человеческим зрением».

Главным инвестором второго раунда стала британская венчурная фирма Atomico, ранее дававшая деньги финским игровым компаниям Supercell и Rovio, пишет Helsingin Sanomat. В стартап вложился также венчурный фонд Next47 концерна Siemens, финский Lifeline Ventures и шведский EQT Ventures. В первом раунде стартапу удалось привлечь 15 млн долларов.

Специалисты Varjo создают VR- и XR-гарнитуру с разрешением, сравнимым с человеческим глазом. Прототип 2016 года имеет 50 мегапикселей на глаз, что в 20 раз больше, чем у моделей, представленных на массовом рынке, отмечает издание. Производство новой модели AR/XR будет запущено в начале 2019 года.

Основатель и исполнительный директор Varjo Урхо Конттори 15 лет был разработчиком в Nokia и Microsoft, как и многие другие сотрудники стартапа.

Предполагается, что такие очки виртуальной реальности будут востребованы в аэрокосмической и автомобилестроительной отраслях, промышленности, архитектуре, моделировании и промышленном дизайне. По информации Varjo, компания заключила партнерские соглашения с Airbus, Lilium, Audi, BMW, Volkswagen, Saab и Volvo. Они получили доступ к прототипам и помогали дорабатывать устройство.