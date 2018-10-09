В Сосново мужчина на «Пассате» уснул за рулём, а проснулся меж двух деревьев

Серьёзное ДТП произошло 9 октября в посёлке Сосново (Приозерский район Ленинградской области).

Как сообщает на своей странице «ВКонтакте» ОГПС 143 ПЧ Сосново, 22-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat не справился с управлением: у дома 16 по Хлебной улице он вылетел с дороги и врезался сразу в два дерева. По предварительной версии, водитель уснул за рулём.

Пострадал только сам виновник ДТП, его госпитализировали. Пассажиров в машине не было.