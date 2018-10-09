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Город
09.10.2018 22:34
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Кастрировать и точка. Горсуд запретил отпускать на улицы Петербурга бездомных животных

Петербургский горсуд вычеркнул ключевой пункт из алгоритма взаимоотношений властей и бесхозных псов. После отлова, кастрации и стерилизации их больше нельзя возвращать в среду обитания.

Кастрировать и точка. Горсуд запретил отпускать на улицы Петербурга бездомных животных

Роман Пименов/Интерпресс

Оспорившую смольнинское постановление «О концепции отношения к безнадзорным животным» петербурженку Светлану Антонову не поняли ни ветеринары, ни зоозащитники. Но Горсуд 9 октября согласился с ее аргументами и признал недействующим пункт 4.3.3, согласно которому численность бездомных животных регулируют с помощью ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. В рамках этой программы, с 2005 года бездомных собак в Петербурге кастрируют, чипируют, прививают от бешенства и возвращают туда, где отловили.

По мнению Светланы Антоновой, ОСВВ нарушает право граждан на безопасную среду, а животные после отлова должны содержаться в приюте. «Решением суда довольна. Это логично, человек, а особенно дети, не могли чувствовать себя в безопасности. Даже животные, а конкретно собаки, выпущенные после отлова и стерилизации на улицу, всё равно представляют угрозу. У собаки есть зубы, и она может укусить», – прокомментировала она «Фонтанке» свою победу.  

Ответчиком по иску выступило городское управление ветеринарии, его пресс-секретарь Михаил Большаков сообщил, что правительство подаст апелляцию на решение. Желание Антоновой обезопасить себя и горожан от бездомных животных может обернуться тем, что риск получить укус и заражение бешенством, напротив, возрастет.

ОСВВ в городе реализует ООО «Ветеринарный госпиталь», более известный как клиника имени Айвэна Филлмора. В среднем в рамках программы ежегодно стерилизуют чуть более 2000 собак, рассказала заместитель гендиректора клиники по работе с госконтрактами Елена Мезенцева. Благодаря этому последние несколько лет численность безнадзорных собак в Петербурге стабильно держалась в пределах 5-7 тысяч. То, что цифра корректная, подтвердили и в управлении ветеринарии.

Даже если убрать с улиц всех до единого Шариков, территория города, по крайней мере, окраинные районы, пустыми не останутся – туда, скорее всего, придут обитатели леса. «Вероятность появления диких животных, особенно вблизи лесных массивов, очень велика. Они потянутся за кормовой базой. Безнадзорные собаки и сдерживают экспансию диких животных в наш город», – говорит пресс-секретарь управления ветеринарии Михаил Большаков.

«Самые опасные – это лисы, потому что они являются основными переносчиками бешенства. Лиса достаточно агрессивный зверь. Обычно дикое животное сторонится людей, если оно идет навстречу человеку, оно, как правило, больное. Сказать наверняка никто не может, но лучше держаться подальше», – подчеркивает Мезенцева.

Именно такая проблема сейчас существует в Великобритании, напоминает замглавы ветклиники: после того, как из Лондона убрали бездомных собак, в британскую столицу нахлынули лисы, которые с горожанами не церемонятся.

Последний случай бешенства в Петербурге зарегистрировали в 1986 году. В управлении ветеринарии не исключают, что на освобожденную от собак территорию могут претендовать и дикие кабаны, которые опасны не только как крупные агрессивные животные, но и разносчики вируса африканской чумы свиней.

В 2018 году в Лужском районе Ленобласти обнаружили зараженные АЧС останки кабанов. В ряде районов региона из-за обнаружения очагов вируса ввели карантин.

Защитники животных, в свою очередь, опасаются, что запрет ОСВВ приведет к тому, что животных придется массово отстреливать, травить или усыплять.

«Хочу успокоить общественность: ни в коей мере какие-то иные методы, кроме гуманных, от имени власти к безнадзорным животным применяться не будут», – подчеркнул Большаков.

Однако зоозащитники уже достали свои колокола и приготовились к битве. Предложение Антоновой оставлять собак в приютах натыкается на невозможность его осуществления. В Петербурге нет государственных приютов, в частных места катастрофически не хватает уже сейчас. В случае, если возврат собак на волю попадет под запрет, выхода останется два: строить приюты и тратить на содержание собак немалые средства, или сэкономить путем эвтаназии, то есть убийства животных.

Существующие приюты  – а их в городе девять – не справятся даже с малой частью нагрузки. Директор одного из самых крупных в городе, «Ржевки», Лидия Бекина рассказала «Фонтанке», что сейчас приют переполнен: там содержатся 160 собак и почти сотня кошек.

Если откинуть вопросы гуманного отношения к животным, программа ОСВВ – это в первую очередь эффективный метод обеспечения благополучия граждан города, говорит член ассоциации организаций помощи бездомным животным «Мы вместе», исполнительный директор приюта «Ленькин кот» Ольга Карпенок.

«Суд руководствуется нормами права, и, к сожалению, это не всегда совпадает со здравым смыслом. Хорошо, что дело получило огласку, и это не происходило так, как в Перми и Ростове-на-Дону – без участия общественности. Сейчас можно ожидать цепную реакцию. Поскольку люди, которые не разделяют принципов гуманности и неглубоко осведомлены об эффективности данной программы, могут воспринять это как зеленый свет», – говорит Карпенок.

Год назад по иску прокуратуры Пермский краевой суд запретил выпускать обратно отловленных собак. Свою позицию надзорное ведомство аргументировало тем, что федеральное законодательство не предусматривает возврат животных на улицу. Рассмотрение вопроса дошло до Верховного суда, который в апреле этого года оставил в силе решение краевой инстанции.

По мнению Карпенок, проблему надо решать не запретом на возврат собак, а путем принятия на федеральном уровне закона об ответственности владельцев животных, которые являются главным источником регулярного пополнения бездомными четвероногими улиц Петербурга.

Ирина Корбат,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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