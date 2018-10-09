На день рождения Путину подарили «настоящих чемпионов»

Сотрудники сельхозпредприятия «Рассвет» в Ставропольском крае подарили президенту саженцы яблонь на прошедший 7 октября день рождения.

«Хотим вас поздравить с прошедшим днем рождения… От лица всего нашего коллектива мы вам подарим сейчас яблоки наши и саженцы», – цитирует 9 октября директора предприятия Марата Галеева РИА Новости.

Сотрудники компании, которая принимала высоких гостей, рассказали главе государства, что их яблоки – это «настоящие чемпионы», победившие конкурентов «без всякого мельдония».

Путин похвалил сельхозпроизводителей и принял подарки.

Саженцы «настоящих чемпионов» достались и премьер-министру России Дмитрии Медведеву, который пошутил, что у него не было дня рождения.