Необычный британский завод «деревянных машин» готовит особую серию

Morgan Motor Company в честь своего 110-летия выпустит специальную серию своих знаменитых спортивных машин, сообщается на сайте компании.

Каждая машина ограниченной серии получит уникальный бейдж, подтверждающий принадлежность к «специальному выпуску, посвященному 110-летию марки». Также во всех машины серии будут бесплатно добавлены опции, обычно доступные лишь за доплату. Полный список опций не объявляется, но в заявлении компании отмечается, что это будут опции, улучшающие как характеристики автомобиля, так и его дизайн.

«Специальная серия» будет включать в себя модель Morgan 4/4, Morgan Plus 4, Morgan Roadster и знаменитый моргановский трицикл Morgan 3-Wheeler, с которого и началась история марки.

Morgan Motor Company — последняя в Великобритании (да и, похоже, во всей Европе) автомобильная компания, всю свою 110-летнюю историю находящаяся в частных и только в частных руках. Причем все это время владеет компанией одна семья. Е основал в 1909 году Генри Фредерик Стенли Морган, и все это время Morgan Motor Company даже не меняла своей дислокации – она расположена в городе Малверн в центральной Англии.

В компании работает всего около 200 человек, причем многие из них — сотрудники Morgan Motor в третьем, а то и в четвертом поколении. Все автомобили Morgan имеют классический дизайн спорткаров 30-х и 40-х годов XX века и собираются вручную. Большая часть каркаса кузова изготавливается вручную из ясеня, дуба, осины и клена, затем каркас обшивается выколоченными вручную по лекалам алюминиевыми панелями. Интересно, что изготовленные таким способом кузова порой оказываются прочнее и долговечнее цельнометаллических, и даже в случае повреждений деревянные части легко заменяются. Так же вручную осуществляется отделка салона, сиденья и другие детали интерьера.

Двигатели Morgan сегодня поставляют Ford Cosworth и BMW, но все они проходят ручную «донастройку» в цехах компании. Неудивительно, что при таком «производстве» Morgan выпускает примерно 1300 автомобилей в год, и стоят они очень немалых денег.