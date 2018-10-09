Упрдор «Северо-Запад»: Деформация шва на Ладожском мосту не связана с разводкой

Из-за аварийных работ на Ладожском мосту перекрыта одна полоса в направлении Ленинградской области, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По данным учреждения на 17:30, на данном участке дороги образовался небольшой автомобильный затор. «Яндекс.Карты» сейчас не показывают пробку, хотя пару часов назад она была видна.

Напомним, дефект на мосту через Неву на 41-м километре трассы «Кола» (Мурманское шоссе) возник 9 октября около 15 часов, в пресс-релизе Упрдора даётся его точное наименование – «повреждение гребёнчатого деформационного шва». Очевидцы рассказывали, что в это препятствие влетели несколько автомобилей.

«Сейчас на месте находится специализированная техника, необходимое оборудование и представители подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» в составе девяти человек, которые осуществляют аварийно-восстановительные работы на повреждённом деформационном шве. Ориентировочный срок окончания производства работ запланирован на 5 часов утра 10 октября 2018 года», – информирует начальник территориального ситуационного центра ФКУ Илья Пузыревский.

Этот шов расположен на неразводной части Ладожского моста, поэтому дефект никак не связан с разводкой, отмечается в сообщении. Действительно, переправу разводили сегодня на 45 минут, с 10:00 до 10:45, для прохода вниз по реке яхты «Lady Dana 44» с максимальным высотным габаритом 21,5 метра.

Информация о том, что дефект не связан с разводкой, кроме того, должна избавить сегодняшний случай от ассоциаций с самопроизвольной разводкой Володарского моста 25 августа, которая спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими и последующие проверки в «Мостотресте».