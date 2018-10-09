Глава NASA: Между Россией и США великолепные отношения. В космосе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) довольно работой с российскими коллегами.

«Я считаю, что отношения между Россией и США великолепны в космосе», – заявил во время выступления в МГУ 9 октября назначенный почти полгода назад главой NASA Джим Брайденстайн.

По его словам, две страны намерены совместно исследовать Луну и Марс. Он выразил уверенность, что подобное сотрудничество между Россией и США распространится и на другие сферы.

Напомним, что в конце июля российский президент Владимир Путин рассказал о совместных планах с США по освоению дальнего космоса.