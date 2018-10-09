На трассе М-10 у Тосно появится тысяча светильников за 300 млн рублей

На участке обхода Тосно автомагистрали М-10 «Россия» петербургская компания «Гермес» установит 1038 ламп для искусственного освещения дороги. Фирма стала победителем в электронном аукционе ФКУ «Управление дорогами Северо-Запад». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

С компанией в 10-дневный срок будет заключен контракт на 298 млн рублей. По условиям соглашения, ООО «Гермес» должно провести электроосвещение на участке трассы от Москвы до Петербурга с 637-го км по 657-й км до 15 октября 2020 года. Подрядчику предстоит протянуть более 40 км проводов и установить металлические опоры для светильников.

Компания «Гермес» зарегистрирована в апреле 2016 года. Ни она сама, ни её директор и владелец Денис Журкин ранее не попадали в поле зрения прессы. В апреле 2018 года с ней уже был заключен 1 контракт на 413 млн рублей все с тем же УпрДор «Северо-Запад» на устройство элетроосвещения на трассе А-180 «Нарва».