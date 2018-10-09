ГК «Лидер Групп» заняла второе место по объемам ввода жилья

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

Компания заняла второе место с результатом 153 118 квадратных метров в рейтинге строительных компаний Санкт-Петербурга по объемам ввода жилья, уступая победителю всего несколько сотен метров.

Напомним, что сейчас ГК «Лидер Групп» ожидает разрешения на ввод еще одного дома – второй очереди жилого комплекса «Девятый вал» общей площадью 39 147 квадратных метров, уже получившего заключение о соответствии требованиям технический регламентов и проектной документации.

ГК «Лидер Групп» является одним из крупнейших застройщиков не только в СЗФО, но и во всей России.

Портфель только строящихся объектов компании сегодня насчитывает 19 жилых комплексов, возводимых в разных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Всего же за 25 лет работы ГК «Лидер Групп» реализовала более 30 объектов общей площадью свыше 1,2 млн квадратных метров.

Визитной карточкой компании является 140-метровый бизнес-центр класса «А» LEADER TOWER. Это единственное в городе здание с уникальным мультимедийным фасадом.

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Девятый вал 2» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Времена года», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/devyatyyval2/

ЖК «Девятый вал 1» – застройщик ООО «Чайка», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/devyatyyval/