СМИ: Постпред США в ООН Никки Хейли подала в отставку. Трамп не возражает

Американский президент Дональд Трамп принял отставку постоянного представителя США в ООН Никки Хейли.

Об этом 9 октября сообщает издание Axios https://www.axios.com/donald-trump-nikki-haley-resignation-d25b64a9-264e-483a-a79b-ae8a48e367db.html со ссылкой на источники. Когда именно она намерена сложить полномочия, пока не ясно. Уточняется, что беседа с президентом в Белом доме состоялась на прошлой неделе. Трамп принял отставку Хейли спустя несколько дней после окончания председательства США в Совбезе ООН. Причины отставки не называются.

Никки Хейли вступила в должность постпреда через несколько дней после инаугурации Трампа. Ранее она возглавляла Южную Каролину. Она не единожды резко высказывала свои претензии в адрес российской внешней политики, в частности обращала внимание на нарушение Россией международный санкций против КНДР по части помощи в получении продуктов нефтепереработки.

Она же призывала страну выдать Великобритании отравителей Скрипалей www.fontanka.ru/2018/09/06/120/, высказывала мнение, что отношения между США и Россией никогда не будут дружескими, www.fontanka.ru/2018/09/06/120/, осуждала действия страны в Сирии. www.fontanka.ru/2018/09/06/120/