Дорожники Ленобласти готовы на радикальные меры по отношению к газовщикам

Масштабное строительство газопроводов в ряде районов Ленинградской области наносит ущерб дорожному покрытию, а разговоры о компенсации на его ремонт ведутся на протяжении уже двух лет. Только по предварительным расчётам, размер ущерба от постоянного движения тяжёлой техники по региональным трассам достигает 1,5 миллиарда рублей. При этом состояние дорожной сети планомерно ухудшается. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба областного комитета по дорожному хозяйству.

Чаще всего в комитет поступают жалобы от жителей Гатчинского, Волосовского, Сланцевского и Кингисеппского районов, дороги которых задействованы при стройке газопроводов «Грязовец – Славянская», «Кохтла-Ярве – Ленинград» и «Северный поток – 2».

Комитет повторно обратился в ПАО «Газпром», дочерние компании которого выступают заказчиками прокладки магистралей. Газовый монополист несколько раз обещал перечислить средства на ремонт трасс, но на протяжении двух лет соответствующее компенсационное соглашение так и не было подписано, сетуют чиновники.

«Мы пошли навстречу, понимая важность реализации столь масштабных государственных задач, создали максимально благоприятные условия. Предоставили возможность перевозить негабаритные грузы, организовать стройплощадки, а «Ленавтодор» выдал технические условия для возведения съездов с наших дорог. Однако позитивных движений в нашу стороны мы не наблюдаем. Пытаемся решить все моменты, что называется, мирным путем, однако уже готовы к принятию радикальных мер», – говорит глава комитета Юрий Запалатский.