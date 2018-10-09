Глава НАСА: На Марсе может быть жизнь

Джим Брайденстайн во время своего посещения Москвы рассказал о будущем освоения космоса.

"Я надеюсь, что мы будем сотрудничать с Россией в области освоения и изучения Луны, Марса и других уголков Вселенной", – заявил во время выступления в МГУ 9 октября назначенный почти полгода назад новый глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

По его словам, за последние полгода были сделаны революционные открытия в области исследования Марса. В частности, были обнаружены следы флуктуаций концентрации метана в его атмосфере, которые совпадают со сменой летних и зимних сезонов на красной планете. Это позволяет говорить о существовании жизни на Марсе, считает глава НАСА. Метан в земных условиях – газ биологического происхождения.

Брайденстайн уверен, что если следы жизни будут найдены на планете, то это изменит отношение правительств к освоению космоса.

Напомним, что в марте президент России Владимир Путин анонсировал планы по исследованию Луны и Марса. «Ростех» совместно с «Роскосмосом» до 2020 года пообещали разработать и создать десантный модуль, который должен будет доставить марсоход на поверхность красной планеты.