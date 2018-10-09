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Город
09.10.2018 17:30
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Автостоянки на Костромском проспекте не будет. "Центр управления парковками" отозвал заявку

ГКУ "Центр управления парковками Санкт-Петербурга" отозвал из Смольного заявление на предоставление под перехватывающую парковку сквера на Костромском проспекте, 9 октября сообщили "Фонтанке" в пресс-службе казенного учреждения.

На месте сквера между домами номер 14 и 20 по Костромскому проспекту, неподалеку от станции метро "Удельная", планировали обустроить перехватывающую парковку. Площадь сквера составляет порядка 3,4 тысячи кв. м.

Обитатели близлежащих домов узнали о том, что сквер может покрыться асфальтом, только когда чиновники демонтировали расположенную там же детскую площадку. Возмущение местных жителей объяснимо: два года назад, когда они просили районные власти отремонтировать игровую зону, получили отказ. Администрация сослалась на комитет по строительству, который планировал на месте сквера построить детский сад. Эти планы в итоге не реализовали.

Недовольные перспективой уничтожения сквера горожане разослали письма с требованием не допустить создание парковки во все профильные комитеты Смольного, природоохранную прокуратуру и президенту России. Депутат Борис Вишневский направил аналогичную просьбу вице-губернатору Игорю Албину.

Согласно данным региональной геоинформационной системы, сейчас вид разрешенного использования участка – под обслуживание автотранспорта. Жители, в свою очередь, задались целью добиться включения территории в состав зон зеленого насаждения общего пользования. Это оградит сквер от угрозы застройки.

По словам Вишневского, подать заявку на рассмотрение Заксобранием города о включении сквера в ЗНОП можно, если Смольный провел инвентаризацию участка. Парламентарий пообещал в ближайшее время выяснить это и в случае утвердительного ответа подать соответствующую поправку о включении территории в зону зеленых насаждений.

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