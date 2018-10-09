Оценены возможности утечки в США и Израиль технологий С-300

США и Израилю не удастся получить или скопировать технологии зенитной ракетной системы С-300, передают РИА Новости заявление директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко.

«Система защиты данных и контрразведывательных и режимных мер на всех этапах проектирования, производства и поставок этих систем обеспечивают то, что Россия как являлась владельцем ноу-хау по С-300, так и продолжает им являться. Поэтому все спекуляции, что в Израиль и США утекли технологии, — это вбросы», — сказал эксперт.

В октябре министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби отметил, что возможности С-300 давно учитываются Израилем при стратегическом планировании. В том же месяце бывший гендиректор головного системного конструкторского бюро концерна «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли заявил, что часть технологий С-300 была украдена США. В сентябре автор The Drive Тайлер Роговей заметил, что F-35I Adir в случае необходимости уничтожат С-300, направленные Россией в Сирию, поскольку ВВС Израиля тренировались против С-300 много лет в Греции (и в США).

В том же месяце Россия отправила в Сирию четыре пусковые установки С-300. Поставка ЗРК вызвана инцидентом, произошедшим в сентябре, когда российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы ПВО, отслеживавшая израильский истребитель F-16 Fighting Falcon. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.

Система С-300ПМ, поставленная в Сирию, основана на комплексе С-300ПС. Россия приняла С-300ПМ на вооружение в 1993 году. Модернизированный комплекс способен уничтожать на расстоянии до 200 километров самолеты и гиперзвуковые крылатые ракеты.

Греция получила права на систему С-300ПМУ1 от Республики Кипр в 2006 – 2007 годах. Впоследствии с ЗРК российского производства проводились военные маневры, в которых принимали участие, в частности, США, Великобритания и Израиль (в Греции отказываются от участия в учениях с С-300 третьих сторон). В свою очередь Республика Кипр приобрела С-300 у России еще в 1999 году, рассчитывая таким образом защитить себя от Турции.