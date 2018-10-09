В Европе насчитали 370 тысяч каршеринговых машин, в Петербурге – меньше тысячи

Семь с половиной миллионов автомобилей будут обслуживать европейцев в сфере каршеринга к 2035 году, считают маркетологи голландской группы компаний ING. Некоторые подробности этого исследования приводит Fleet Europe.

В настоящее в Европе насчитывается около 370 тысяч автомобилей в компаниях, предоставляющих услуги каршеринга. Это меньше одной десятой процента от общего числа автомобилей на континенте. При этом, согласно результатам исследования, примерно треть граждан Евросоюза, имеющих водительские права, высказывали заинтересованность в услугах каршеринга, а 60% автовладельцев даже готовы были бы предоставлять свой автомобиль, если бы они могли получать за это оплату. 43% опрошенных заявили, что больше не заинтересованы во владении автомобилем и готовы отказаться от личного транспорта совсем.

К 2035 году, считают маркетологи ING, до 80% пассажирских перевозок вполне могут осуществляться сервисами каршеринга или аналогичными. При этом общий «флот» автомобилей в таких сервисах может достигнуть 270 миллионов. При этом, вероятно, большая часть этих машин будет беспилотными. Также каршеринг может стать более привлекательным по сравнению с владением собственным автомобилем из-за дополнительных государственных субсидий и льгот, поскольку власти заинтересованы в снижении интенсивности дорожного движения и загрязнения окружающей среды.

Однако, предсказывают маркетологи, все это может негативно сказаться на автопроизводителях. Развитие каршеринга, скорее всего, приведет к падению продаж новых автомобилей, причем это падение может достигнуть 1 миллиона штук. Но выход для автокомпаний есть: все большее число мировых автобрендов открывают собственные сервисы аренды, каршеринга или подписки на автомобили.

По данным сайта СarsSharing.ru, в Санкт-Петербурге на рынка каршеринга сейчас три крупных игрока: «Делимобиль», YouDrive и Colesa. Количество автомобилей, предоставляемых в аренду всеми тремя компаниями, не достигает и тысячи штук.