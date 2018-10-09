Nord Stream 2 построила 100 км газопровода «Северный поток-2»

Компания Nord Stream 2, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», построила суммарно уже 100 км газопровода в территориальных водах Германии и в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщили в компании.

«Да, это так. Nord Stream 2 построила уже 100 км газопровода в водах Германии и Финляндии», — отметили в компании.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

5 сентября компания Nord Stream 2 начала укладку труб газопровода в исключительной экономической зоне Финляндии. Ожидается, что строительство газопровода завершится в конце 2019 года.