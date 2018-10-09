«Водитель-женщина плакала очень»: В Орле троллейбус «засосал под себя» людей, вышедших из маршрутки

Три человека погибли и двое пострадали в результате ДТП в Орле 9 октября. Хотя наезд допустила водитель троллейбуса, очевидцы винят маршруточника, который стал выпускать людей не у тротуара, а посреди проезжей части – прямо под колёса едущего следом транспорта. Это, впрочем, пока только версия. Точные обстоятельства установят правоохранительные органы.

По данным областного ГУ МВД, около 15 часов в районе остановки «Дворец спорта» водитель троллейбуса сбила пешеходов. ГУ МЧС уточняет время и место: 14:45, Полесская улица, 2.

По информации местных соцсетей и СМИ, например издания «Орёл-регион», под колёса троллейбуса попали молодые люди, среди них называют 17-летних юношу и девушку, 24-летнюю девушку. Одну девушку госпитализировали почти сразу, ещё двоих некоторое время извлекали из-под тяжёлой машины. Один человек, по предварительным сведениям, умер в карете скорой помощи.

Очевидцы в группе «Город Орел | Орловчане здесь» «ВКонтакте» рассказывают, что, по словам женщины – водителя троллейбуса, перед ней во втором ряду остановилась маршрутка, из неё вышли девушки, а троллейбус затормозить не успел.

«Троллейбус как раз поехал от остановки, когда они вышли из маршрутки и начали двигаться в сторону остановки», – уточняет Галина. «Мы там были. Одного под троллейбусом видели, но не поняли, кто это. Там жесть, – делится Марина. – Водитель-женщина плакала очень. Мы не стали стоять. Ушли».

Анастасия добавляет деталей: «Поправляли рога, а троллейбус на ручник не поставлен был и стартанул, засосал людей, которые выходили из маршрутки, под себя. Три трупа». Слова Александры подтверждают эту версию: «Люди говорят, что с троллейбусом произошли какие-то технические неполадки. Он остановился. Водитель вышел на улицу, чтобы проверить, в это время троллейбус поехал и задавил людей».

«Я видела, как бригада скорой помощи привезла молодого человека и девушку в отделение скорой помощи, так как сама лежу тут, их отправили в реанимацию с тяжелейшими травмами», – пишет Настя.

«На этой остановке вечно все как ошалелые бегут, лишь бы успеть залезть в транспорт. Три учебных заведения, и все, считай, приезжают и уезжают с этой остановки», – объясняют местные жители. «Вот так ушли детки в институт, а домой не вернулись», – добавляет Светлана.

Работы на месте ДТП продолжаются до сих пор. Около 16:15 в группе сообщили, что для поднятия троллейбуса ждут автокран, после чего смогут достать ещё одно тело.

Видео: YouTube/Орловские новости

«Несчастливое место. Там же погибли рабочие под завалом несколько лет назад», – припоминает Илья.