Избитый Кокориным чиновник будет добиваться утяжеления квалификации действий футболиста

Директор департамента Минпромторга Денис Пак, который был избит футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, будет добиваться утяжеления квалификации их действий. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката потерпевшего, мировое соглашение здесь исключено.

«Мы не готовы идти на примирение. То преступление, которое было совершено, примирение сторон не предусматривает. Мы будем добиваться переквалификации на статью 213 УК РФ (хулиганство)», – подчеркнул адвокат Пака Геннадий Удунян. Сообщается также, что Пак признан потерпевшим и уже допрошен. Он опознал нападавших, однако пока личной встречи с ними у него не было.

На Мамаева и Кокорина заведены два уголовных дела о побоях (ст. 116 УК РФ). Одно из них было открыто накануне после конфликта с участием футболистов в кафе "Кофемания" в центре Москвы. Они с компанией оскорбили чиновника Минпромторга Пака и нанесли ему травмы.

По сообщению федеральных СМИ, Кокорин и Мамаев должны в эти минуты давать показания в одном из полицейских участков Москвы. На их осведомленность об обстоятельствах преступлений указывают записи камер видеонаблюдения. Их допросят в качестве свидетелей. Возможно, изменят процессуальный статус.

Потерпевшим по делу о драке в кафе признан чиновник Минпромторга Денис Пак. На парковке серьезные травмы получил 33-летний водитель Виталий Соловчук. Он является гражданином Белоруссии, работает на ведущую Первого канала. Судя по ее заявлению в дежурную часть отдела МВД Пресненского района, на углу улиц 2-й Брестской и Большой Садовой несколько неизвестных разбили стекло и повредили заднюю дверь принадлежащего ей автомобиля «Мерседес», а также нанесли телесные повреждения водителю. Поводом стал дорожный конфликт.

Футбольный клуб «Краснодар» заявил о желании расторгнуть контракт с Мамаевым, «Зенит» пока не спешит с выводами.