Фонтан кипятка затопил двор на проспекте Космонавтов. В зоне аварии девять зданий

Трубопровод лопнул во дворе жилого дома в Московском районе Петербурга днем 9 октября. Вода из дыры в асфальте била на высоту второго этажа.

Об аварии возле 66-го дома по проспекту Космонавтов «Фонтанке» сообщили читатели. Вода из трубы, по словам очевидцев, залила проезжую часть, окатив кипятком несколько припаркованных автомобилей.

Как уточнили в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», давления не выдержала труба диаметром в 150 миллиметров. Сейчас прорыв локализован, ремонтная бригада начала работы. В зону аварии попали девять жилых домов. В компании уверили, что горячая вода поступает в квартиры в штатном режиме, а теплоснабжение переведено на резервную схему.