Охранники по всей Финляндии грозят забастовкой из-за низкой зарплаты

Профсоюз работников сферы услуг Финляндии PAMI предупредил 9 октября о предстоящей забастовке охранников.

В сообщении говорится, что представители сферы с весны вели переговоры с работодателями о повышении оплаты труда, однако стороны так и не смогли прийти к взаимопониманию. Средняя зарплата охранника в Финляндии составляет менее 2200 евро в месяц.

Коллективный договор (заключается между профсоюзом и представителем работодателей), куда сотрудники области требуют внести изменения, затрагивает 8500 человек, которые трудятся, в частности, охранниками, инспекторами по безопасности, вахтёрами и инкассаторами.

Вне забастовки, которая продлится с 00 часов 24 октября до 24 часов 26 октября, останется «работа, прекращение которой ставит под угрозу опасные для жизни виды деятельности или наносит значительный ущерб общественным интересам».

Отметим, что акция протеста охранников проходит на фоне других стачек: профсоюзы разных сфер устраивают 24-часовые забастовки, протестуя против изменений в законе, упрощающих увольнение сотрудников небольших компаний, действует запрет профсоюзов на сверхурочную работу. 3 октября в стачке участвовали десятки тысяч человек.