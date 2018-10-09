Автомобильный мост рухнул под грузовиком в Мордовии

Автомобильный мост сообщением село Дубенко — село Ардатово обрушился в Дубенском районе Республики Мордовии, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС 9 октября.

В ведомстве уточнили, что обрушение железобетонного двухполосного моста длиной около 15 метров произошло в 13:25 мск. Никто не пострадал. Благодаря объездному пути отрезанных населенных пунктов не возникло.

Причиной обрушения моста стал проезд грузовика, вес груза которого превысил допустимую норму. Сейчас ликвидацией последствий ЧП занимаются спасатели, в том числе сотрудники регионального главка МЧС.