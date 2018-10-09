Два российских моряка получили реальные сроки в Ливии

Суд города Триполи вынес приговор российским членам экипажа танкера «Теметерон», который в 2016 году задержали из-за подозрений в контрабанде нефти.

«Суд Триполи приговорил капитана и старпома танкера «Теметерон» к четырём годам и трём месяцам тюремного заключения, а также к выплате денежного штрафа», – цитирует 9 октября Ивана Молоткова, российского посла в стране на севере Африки, RT со ссылкой на его комментарий ТАСС.

Ливийские судьи трижды переносили рассмотрение дела российских моряков. Вердикт должны были вынести еще 14 августа, однако сначала заседание 2 раза переносили на сентябрь, а затем на 9 октября.

Танкер «Теметерон» был задержан в ночь на 29 июня 2016 года в 17 морских милях от побережья Ливии по обвинению в контрабанде нефти. Судно, на борту которого присутствовали граждане России, Украины и Греции, шло под флагом Белиза с грузом бензина.