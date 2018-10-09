Футболисты Кокорин и Мамаев разозлили своим поведением в «Сапсане» РЖД и комика Данилу Поперечного

Футболисты Кокорин и Мамаев отличились не только в уличных драках. Спортсмены устроили вечеринку в вагоне «Сапсана», который игроки выкупили для поездки в Москву после воскресного матча.

Хмельные и раздобревшие ребята громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя, пишет Sports.ru 9 октября. Издание сообщает, что в РЖД тоже намерены разобраться с буйными футболистами, причем публично.

Некорректное поведение Кокорина отметил и стендапер Данила Поперечный, который по воле случая оказался в том же поезде, что и футболисты. О своих впечатлениях он написал в "Твиттере".

"Я гнал с ними в «Сапсане», где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверьё и быдло. Подумал еще: «Ну **** (что. – Прим. ред.) я буду на людей *** (плохо) думать – я же тоже иногда угараю!» – отметил Поперечный. Также комик отметил, что Кокорина узнал по именному мерчу.

В понедельник, 8 октября, дурные манеры полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина стали достоянием общественности. Спортсмены якобы избили чиновников в московском кафе, а затем обеспечили черепно-мозговую травму водителю столичной журналистки. В Кремле возмущены поведением спортсменов, но выводы до конца расследования делать не торопятся. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила бить стулом по голове тех футболистов, кто пропускает или не забивает мячи. «Зенит» пока не спешит прогонять Кокорина, а вот Мамаеву повезло меньше – «Краснодар» поступком возмущен и намерен искать способы досрочного расторжения контракта, да еще и жена объявила, что подает на развод.