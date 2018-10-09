18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +13
$ 66.40р
76.21р
18:19 09.10.2018
Расширенный поиск

Спорт
09.10.2018 16:00
Печать

Футболисты Кокорин и Мамаев разозлили своим поведением в «Сапсане» РЖД и комика Данилу Поперечного

Футболисты Кокорин и Мамаев отличились не только в уличных драках. Спортсмены устроили вечеринку в вагоне «Сапсана», который игроки выкупили для поездки в Москву после воскресного матча. 

Хмельные и раздобревшие ребята громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя, пишет Sports.ru 9 октября. Издание сообщает, что в РЖД тоже намерены разобраться с буйными футболистами, причем публично. 

Некорректное поведение Кокорина отметил и стендапер Данила Поперечный, который по воле случая оказался в том же поезде, что и футболисты. О своих впечатлениях он написал в "Твиттере".

"Я гнал с ними в «Сапсане», где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверьё и быдло. Подумал еще: «Ну **** (что. – Прим. ред.) я буду на людей *** (плохо) думать – я же тоже иногда угараю!» – отметил Поперечный. Также комик отметил, что Кокорина узнал по именному мерчу. 

В понедельник, 8 октября, дурные манеры полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина стали достоянием общественности. Спортсмены якобы избили чиновников в московском кафе, а затем обеспечили черепно-мозговую травму водителю столичной журналистки. В Кремле возмущены поведением спортсменов, но выводы до конца расследования делать не торопятся. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова предложила бить стулом по голове тех футболистов, кто пропускает или не забивает мячи. «Зенит» пока не спешит прогонять Кокорина, а вот Мамаеву повезло меньше – «Краснодар» поступком возмущен и намерен искать способы досрочного расторжения контракта, да еще и жена объявила, что подает на развод. 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Полис Групп»
09.10.2018 15:37

В ЖК «Полис на Неве» скоро приступят к отделке

Компания «Полис Групп» продолжает строительство жилого комплекса «Полис на Неве» на Октябрьской набережной, 44.
Setl Group
09.10.2018 11:16

IT-специалисты Setl Group выступили с лекцией в Сколково

Представители департамента информационных технологий Setl Group приняли участие в научно-практической конференции для экспертов в области строительства и промышленности Autodesk University Russia 2018. Она прошла на базе Московской школы управления «Сколково» 3 и 4 октября
Магазин "Кей"
09.10.2018 10:00

Бесплатная доставка товаров КЕЙ

Зачем идти в магазин за техникой, если техника сама может приехать в твой дом? В КЕЙ все покупки от 5000 рублей доставляются бесплатно.
предоставлено компанией «Галамарт»
09.10.2018 09:00

Открытие «Галамарта» в Гатчине

13 октября в Гатчине пройдет праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт».
Setl City
08.10.2018 18:20

Setl City и жители ЖК «ЗимаЛето» благоустроили набережную Большой Охты

6 октября застройщик Setl City организовал экофестиваль на благоустроенной набережной реки. В рамках праздника проводились интересные экологические мастер-классы. Гости фестиваля высадили клены, а территория у Большой Охты окончательно обрела облик уютной прогулочной зоны
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
08.10.2018 16:03

В Группе «Эталон» поздравили 8000-го покупателя с начала 2018 года

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») поздравили 8000-го покупателя c начала 2018 года.
pixabay.com
08.10.2018 10:12

Дети из «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» бесплатно посетили Исаакиевский собор

Более 100 детей из «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» бесплатно побывали с экскурсией в одном из красивейших храмов России - Исаакиевском соборе
https://pixabay.com
08.10.2018 09:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
Магазин "Кей"
06.10.2018 13:00

Рецензия от КЕЙ на игру Marvel Человек-паук

В сети магазинов «КЕЙ» появилась игра Marvel Человек-паук - эксклюзив для игровой консоли PS4. КЕЙ рассказывает, почему ее так долго ждали заядлые фанаты
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.10.2018 18:26

Аэрофлот доказал, что в Южно-Сахалинск летать дешевле, чем в Париж

Аэрофлот опроверг обвинения главы Общественной палаты Валерия Фадеева, которые тот озвучил на выступлении в Южно-Сахалинске на форуме «Сообщество».
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
05.10.2018 18:07

Яркое осеннее предложение на квартиры в готовых домах

Этой осенью в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» стартовало яркое осеннее предложение. Только до 1-го ноября 2018 г. можно приобрести квартиры в готовых домах по специальной цене
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
05.10.2018 17:12

ГК «Лидер Групп» получила заключение о соответствии ЖК «Девятый вал 2»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации второй очереди жилого комплекса «Девятый вал»