Финский министр сельского хозяйства едет в Москву обсудить африканскую чуму свиней

Министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Яри Леппя посетит Москву 10 — 11 октября, сообщает пресс-служба министерства.

В ходе официального визита Леппя посетит ярмарку «Золотая осень» и проведёт переговоры с коллегами – заместителем председателя правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексеем Гордеевым и министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

Министры обсудят болезни животных, которые касаются обеих стран, в том числе африканскую чуму свиней (АЧС), а также сотрудничество в области животноводства, лесного хозяйства и рыболовства.

Напомним, что власти Финляндии обеспокоены распространением вируса АЧС в Европе и потому уже подсчитывают, возможно ли построить забор на границе с Россией от кабанов, которые являются переносчиками этого заболевания.

В сообщении финское ведомство подчёркивает, что торговля сельхозпродукцией между Россией и Финляндией сократилась четыре года назад, после санкций ЕС и России, последовавших за событиями в Крыму и на востоке Украины, и многие финские компании локализовали производство и начали выпускать продукты питания в России из российского сырья (читайте подробнее:«Как финские продукты становятся made in Russia»), а также обратили внимание на ту продукцию, которой не коснулось эмбарго: сладости, хлебобулоные изделия, детское питание и безлактозные молочные продукты.