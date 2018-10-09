Петербуржец пролетел под ЗСД на самодельном вертолете. Запчасти ему достались от погибшего в авиакатастрофе бизнесмена Васильева

Петербургский предприниматель Евгений Кузовлев оштрафован на 150 тысяч рублей за пролет под мостом ЗСД. Свой вертолет он собрал из наследства погибшего в авиакатастрофе Артема Васильева.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 9 октября Петроградский районный суд прекратил дело Кузовлева, обвиненного по статье 267.1 УК – «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

«Дело поступило в суд с ходатайством следствия о прекращении преследования и назначении судебного штрафа», – уточнили в пресс-службе.

Кузовлев пролетел под ЗСД 10 августа 2018 года на вертолете Gazelle SA-341G с вынесенным на хвостовой балке номером RA-682G. По информации пресс-службы судов, обвиняемый объяснил, что основные части вертолета приобрел у наследников погибшего бизнесмена Артема Васильева. Недостающие купил, для сбора вертолета пригласил специалистов из Сербии.

Васильев, владевший подрядчиком РЖД «СУ-301», разбился под Петербургом в 2014 году на личном вертолете. Его наследство вызвало судебные споры, судьбу трех миллионов евро решала одна буква.

Вертолетное хобби Евгения Кузовлева было, кажется, обречено на провал. Кроме несчастливых запчастей, подниматься в небо ему помогало пилотное свидетельство авиашколы «Крылья Невы». Свидетельства, как установили суды, в ней массово продавались. После возбуждения уголовных дел Кузовлев остался с просроченными авиаправами.