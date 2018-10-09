Мост «встал на дыбы». Теперь Ладожский

Ещё один мост через Неву вышел из-под контроля. Повреждение деформационного шва зафиксировано днём 9 октября на Ладожском мосту в Кировском районе Ленинградской области, что около Шлиссельбура и Синявино.

«Задрался стык моста. Влетело уже несколько машин, как грузовых, так легковых. Знак поставили слишком поздно», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по «Яндекс.Картам», движение там несколько затруднено.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» сообщили, что сведения о повреждении переправы на 40-м километре автодороги «Кола» (Мурманское шоссе) к ним уже поступили. На место направлены представители подрядной организации, они ликвидируют последствия дефекта.

Это случай мог бы пройти незамеченным, если бы ему не предшествовал серьёзный инцидент на Володарском мосту. 25 августа он начал самопроизвольную разводку, «клюв» разводного пролёта приподнялся, по разным данным, на 20 – 40 сантиметров. В него врезались две легковые машины и маршрутка, три человека были госпитализированы.

В «Мостотресте» заявили, что причина незапланированной разводки моста, на котором буквально за день до происшествия закончился ремонт, заключается в дополнительной нагрузке. Это соответствует версии собеседников «Фонтанки»: дело может быть в слишком тяжелом асфальте, который уложили накануне ДТП. Также наше издание выяснило, что в ходе ремонта переправы поставщик на месяц задержал модернизацию изношенного гидропривода. Однако «Мостотрест» заявил, что работы идут по графику.