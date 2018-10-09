Жириновский о Кокорине и Мамаеве: Зачем кровожадность? Пусть едут в Сирию

Многолетний лидер ЛДПР сравнил ситуацию с футболистами "Зенита" и "Краснодара" с обвинениями в отношении Эдуарда Стрельцова.

"Не нужно жестоких наказаний для Кокорина и Мамаева. Зачем кровожадность? У нас уже посадили в советское время талантливого футболиста Эдуарда Стрельцова по сомнительному обвинению. И кто на этом потерял? Мы с вами, наша страна лишилась своего Пеле. Я не оправдываю драки, наказать за это нужно, но не нужно проявлять жестокость", – написал 9 октября в своем Telegram-канале Владимир Жириновский.

"В качестве наказания за драку Кокорина и Мамаева нужно не сажать в тюрьму – так мы просто потеряем хороших игроков – наказание для них должно быть нестандартным. Например, пусть поедут в Сирию, поучат местных мальчишек играть в футбол. Надо помочь им самовыразиться. А в тюрьму легче всего отправить. Это всегда успеется", – добавил политик.

По сообщению федеральных СМИ, полицейские вызвали повестками Кокорина и Мамаева, на их осведомленность об обстоятельствах преступлений указывают записи камер видеонаблюдения. Их допросят в качестве свидетелей. Возможно, изменят процессуальный статус.

Потерпевшим по делу о драке в кафе признан чиновник Минпромторга Денис Пак. На парковке серьезные травмы получил 33-летний водитель Виталий Соловчук. Он является гражданином Белоруссии, работает на ведущую Первого канала. Судя по ее заявлению в дежурную часть отдела МВД Пресненского района, на углу улиц 2-й Брестской и Большой Садовой несколько неизвестных разбили стекло и повредили заднюю дверь принадлежащего ей автомобиля «Мерседес», а также нанесли телесные повреждения водителю. Поводом стал дорожный конфликт.

Футбольный клуб «Краснодар» заявил о желании расторгнуть контракт с Мамаевым, «Зенит» пока не спешит с выводами.

26 мая 1958 года 20-летний Эдуард Стрельцов был арестован вместе с другими игроками сборной по обвинению в изнасиловании 20-летней Марины Лебедевой на подмосковной даче, где накануне отдыхали футболисты. У следствия, по некоторым данным, не было достаточно доказательств против торпедовца, но дело получило широкий резонанс. Так, Никита Хрущёв дал указание посадить игрока на длительный срок. Есть разные версии, почему власти хотели наказать именно торпедовца. В итоге Стрельцов был приговорён к 12 годам лишения свободы, а обвинения с остальных были сняты. Позже срок Стрельцову был сокращён до 7 лет. 4 февраля 1963 года он вышел по УДО.