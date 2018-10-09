В ЖК «Полис на Неве» скоро приступят к отделке

ГК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» продолжает строительство жилого комплекса «Полис на Неве» на Октябрьской набережной, 44.

В настоящее время полностью завершены монолитные работы по возведению здания второго корпуса высотой 23 этажа. Помещения на 4 – 7 этажах подготовлены для проведения отделочных работ – нанесения штукатурки и устройства стяжки на полу.

Завершаются работы по кирпичной кладке и установке оконных конструкций. На 80% выполнено устройство кровли, рабочие приступили к отделке фасадов.

ЖК «Полис на Неве» – проект редевелопмента территорий. Два корпуса переменной этажности (21-23 этажа) выполнены в неоклассическом стиле. Один из них обращен к Неве, за счет чего из его окон открываются красивые виды на акваторию реки и исторический центр Петербурга.

Придомовая территория комплекса будет разделена на зону для отдыха, а также зону с детскими и спортивными площадками. Для жильцов предусмотрены паркинги и гостевые стоянки. На первых этажах расположатся коммерческие помещения.

В ЖК представлены студии, 1, 2, 3-комнатные квартиры, а также квартиры формата «евро».

В конкурсе «Лидер строительного качества» комплекс «Полис на Неве» получил награду в номинации «Лучший объект жилищного строительства».

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Справка о компании СК «Полис Групп»

Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/