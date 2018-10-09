Ремонт устройств Apple в неавторизованном сервисе приведёт к блокировке

Специальную софтверную блокировку, которая призвана положить конец ремонту устройств Apple в неавторизованных сервисах, создали разработчики американской компании. Речь идёт о новых компьютерах Apple с чипом T2: iMac Pro и MacBook Pro 2018 года, сообщает профильный ресурс Motherboard.

Из документа, который оказался в распоряжении журналистов, следует, что новые компьютеры содержат специальный механизм, который будет лишать их работоспособности при попытке неофициального ремонта. Сообщается, что механизм пока неактивен, но замок способен активироваться при любой попытке ремонта, включая замену дисплея ноутбука, центральной платы, клавиатуры, тачпада и панели Touch ID.

На iMac Pro блокировка произойдет при замене флеш-памяти или материнской платы. Чтобы этого не произошло, нужно запустить специальную утилиту, которая будет в распоряжении только у официальных сервисов. Программа способна проверить не только софт, но и детали устройства: блоки питания, дисплей, оперативную память, систему охлаждения. Для ее запуска нужно обязательно подключиться к облачному серверу Apple, вход в который доступен лишь авторизованным сотрудникам фирменных сервисных центров.

Заблокированное от неавторизованного ремонта устройство вернуть к работе смогут только в Apple Store или авторизованных сервисных центрах.

В Apple пока не комментируют дату запуска этого «блокиратора неавторизованного ремонта» своих устройств. Однако похожий механизм уже работает в последних моделях iPhone. Там при замене кнопки «Домой» функция Touch ID не работает до тех пор, пока телефон не пройдет калибровку на так называемой Horizon Machine, уточняет портал xakep.ru.