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Общество
09.10.2018 15:37
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Вернемся в пятерку ведущих экономик мира: Дмитрий Медведев написал статью о планах правительства на 6 лет

 

Премьер-министр Дмитрий Медведев опубликовал в «Российской газете» оптимистичную программную статью о планах правительства на ближайшие 6 лет — на весь новый срок президента Владимира Путина. В приоритете социалка и экономика, в антагонистах — санкции и популисты из Интернета.

Глобальная цель Медведева – войти к 2024 году в число пяти крупнейших экономик мира.

«Хотя достижение этой цели важно не само по себе, но как механизм обеспечения роста благосостояния и качества жизни россиян. Дивиденды, полученные на такой траектории развития, позволят подойти к 2024 году с широким арсеналом возможностей для будущих поколений», – считает премьер.

Но для её достижения потребуется ряд реформ – например, по уровню школьного образования Россия должна войти в десятку стран-лидеров.

«Отставание, фиксируемое в соответствующем международном исследовании, показывает, что российские школьники не всегда умеют применять на практике полученные знания. Это не значит, что можно жертвовать фундаментальностью нашего образования, но одновременно необходимо усилить его практическую составляющую, научить ученика применять полученные знания в повседневной жизни», – пишет Медведев.

В медицине также планируется масштабная модернизация. К 2022 году планируется обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи для всех населенных пунктов России, в том числе малонаселенных. К 2024 году довести укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медпомощь в амбулаторных условиях, до 95% и обеспечить модернизацию специализированной медицинской помощи, в особенности онкоцентров.

В материале Медведев сделал упор на то, что для создаваемой цифровой экономики будущего нужны чиновники новой формации. По некоторым оценкам, таких работников только в госсекторе должно быть не менее миллиона. Предстоит переобучить чиновников не только на федеральном, но и на региональном уровне, а затем в таких отраслях, как транспорт, строительство, здравоохранение, ЖКХ.

А в качестве проблем, которые будут мешать устойчивому развитию, он назвал политизацию и популистские настроения в стране и в мире.

«Социальные проблемы и усиление социальной неопределенности имеют политические последствия, обусловливая рост популистских настроений и поддержки отражающих эти настроения политических сил. По сути, технологические сдвиги ведут к трансформации политического ландшафта, – считает Медведев. – Резкая политизация международных экономических отношений – еще одно следствие периода турбулентности. Силовой подход, санкции, торговые войны, искусственные барьеры, идущие вразрез с экономическими соображениями, политически мотивированные преграды на пути взаимовыгодных проектов сегодня превратились в реальность, с которой придется считаться».

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