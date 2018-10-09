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Общество
09.10.2018 15:32
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МИД РФ о новых подробностях в «деле Скрипалей»: Утечки в СМИ со ссылками на анонимов

Посольство России в Великобритании не собирается реагировать на новые подробности расследования издания The Insider и Bellingcat о якобы имевшем место участии ГРУ в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Российская сторона будет готова обсуждать эту и любую другую информацию по официальным каналам с британской стороной, если из Лондона поступит соответствующий запрос. Если же дело будет и далее ограничиваться утечками в СМИ со ссылками на анонимов или расследованиями общественных организаций (даже когда они со всей очевидностью связаны со спецслужбами), это лишь подтвердит отсутствие у следствия намерения работать в международно-правовой плоскости», – сообщается 9 октября на сайте российской дипмиссии в Лондоне.

При этом посольство РФ отметило, что британские власти также не готовы пока комментировать «спекуляции». «Думается, это тот случай, когда стоит последовать примеру британских коллег», – резюмируется в заявлении.

The Insider и Bellingcat накануне опубликовали данные, согласовано которым обвиняемый британцами в отравлении Скрипаля Александр Петров оказался выпускником Военно-медицинской академии Александром Мишкиным. До этого они утверждали, что Анатолий Чепига – это настоящее имя Руслана Боширова, которого британские власти также подозревают в причастности к инциденту в Солсбери.

5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России. Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали в России. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

В сентябре Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT. Ответы «русских туристов», приехавших посмотреть на собор в Солсбери, показались многим полными нестыковок. Это запустило новую волну расследований.

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