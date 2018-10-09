Forbes включил автора детских книг о программировании Линду Лиукас в Топ-50 женщин в сфере технологий

Финка Линда Лиукас, автор книг о программировании для детей, – настоящий «борец» в сфере продвижения новых технологий, считает журнал Forbes.

В список женщин-новаторов Forbes вошли 50 человек, однако не по порядковому принципу, а по тематическим категориям: руководители крупных компаний, предприниматели, инженеры, инноваторы и «борцы», то есть люди, меняющие мир при помощи технологий.

Журнал отметил Лиукас как одну из основателей международного образовательного сообщества Rails Girls, которое учит девочек и женщин лучше разбираться в технологиях. Общество проводит мастер-классы более чем в 300 городах мира.

Написанная Лиукас серия книг Hello Ruby вместе со специальным приложением учит детей осваивать программирование с помощью сказок и игр. Учебники переведены уже на 25 языков.

В 2017 году автор Hello Ruby получила главную китайскую премию в области промышленного дизайна DIA Gold.

Об игровых образовательных технологиях в Финляндии читайте в материале «Фонтанки» «Кварки против покемонов».