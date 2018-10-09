Жена Мамаева объявила о разводе с футболистом

Еще одна неприятная новость настигла полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которого в эти минуты должны допрашивать в московской полиции по двум эпизодам с избиением людей. Как сообщает Sport24, жена футболиста Алана Мамаева подала на развод.

Отмечается, что заявление о разводе было подано после информации о скандальной ситуации, в которую попал ее муж.

В сентябре Алана уже сообщала в своем инстаграме о желании развестись, но позже женщина заявляла, что передумала.

В понедельник, 8 октября, когда поступили первые сообщения об избиении Павлом Мамаевым из «Краснодара» и Александром Кокориным из «Зенита» руководителя департамента Минпромторга, Алана рассказала, что футболисты были пьяны и что ей очень стыдно.

По сообщению федеральных СМИ, полицейские вызвали повестками Кокорина и Мамаева, на их осведомленность об обстоятельствах преступлений указывают записи камер видеонаблюдения. Их допросят в качестве свидетелей. Возможно, изменят процессуальный статус.

Потерпевшим по делу о драке в кафе признан чиновник Минпромторга Денис Пак. На парковке серьезные травмы получил 33-летний водитель Виталий Соловчук. Он является гражданином Белоруссии, работает на ведущую Первого канала. Судя по ее заявлению в дежурную часть отдела МВД Пресненского района, на углу улиц 2-й Брестской и Большой Садовой несколько неизвестных разбили стекло и повредили заднюю дверь принадлежащего ей автомобиля «Мерседес», а также нанесли телесные повреждения водителю. Поводом стал дорожный конфликт.

Футбольный клуб «Краснодар» заявил о желании расторгнуть контракт с Мамаевым, «Зенит» пока не спешит с выводами.