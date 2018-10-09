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Город
09.10.2018 15:19
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Суд Петербурга поддержал иск о запрете возврата на улицу бездомных животных после стерилизации

Городской суд удовлетворил требования петербурженки, которая потребовала запретить возврат безнадзорных животных на улицу после вакцинации и стерилизации, сообщила 9 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Светлана Антонова в иске к городскому правительству требовала признать недействующим положение Концепции отношения к безнадзорным животным в Санкт-Петербурге, согласно которому таких животных после отлова и вакцинации возвращают в прежнюю среду обитания.

В Петербурге с 2005 года действует программа ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат). В рамках нее за счет бюджета города уличных собак ловят, стерилизуют, прививают от бешенства и возвращают в прежнюю среду обитания. Пока животное находится в ветеринарном центре, специалисты также обследуют его агрессивное поведение. Собак, которые способны напасть на человека, обратно не выпускают.

Антонова полагает, что выпуск животных обратно на улицу нарушает права граждан на безопасную среду. Также заявитель указала, что работа по проведению лечебно-профилактических процедур якобы теряет смысл из-за того, что в естественной среде обитания животные заболевают, испытывают стресс и нападают на людей.

Истица привела некую статистику «укушенных бешеными собаками граждан» – таких случаев, по ее данным, произошло более 6 тысяч за 2017 год. Управление ветеринарии возразило, что такой статистики просто не существует. Последний случай бешенства на территории города зафиксировали в 1986 году. 

Резко против запрета на возврат животных на улицу возражают зоозащитники. В Петербурге нет государственных приютов, а частные организации едва справляются с больными и брошенными котами и собаками. Кроме того, животные не знают о существовании административных границ: на освободившиеся территории придут собаки или дикие животные из Ленобласти.

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