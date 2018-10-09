На КАД на шесть часов закроют съезд в сторону Рыбацкого

Съезд с внутреннего кольца КАД в сторону станции метро «Рыбацкое» на развязке с проспектом Обуховской Обороны будет закрыт в ночь на четверг – с 23:00 10 октября до 5:00 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения вводятся, как обычно, из-за дорожных работ. ООО «ЕвроТрансСтрой» на 56-м километре внутреннего кольца будет менять барьерное ограждение. В сторону станции метро «Пролетарская» движение будет осуществляться в штатном режиме.

Упрдор предлагает альтернативный маршрут: внутреннее кольцо – проспект Обуховской Обороны – улица Бабушкина – Рабфаковская улица – станция метро «Рыбацкое».