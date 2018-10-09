Подарившая петербурженке младенца сибирячка оштрафована на 24 тысячи рублей. Дитя по-прежнему в доме ребенка

Штрафом в 24 тысячи рублей отделалась жительница Омска, «отдавшая в дар» своего новорожденного ребенка учительнице из Петербурга. Наказана и педагог из Северной столицы: она получила полтора года исправительных работ.

Об этом 9 октября сообщает аппарат детского уполномоченного Светланы Агапитовой. Там рассказали: после того, как дело приобрело широкий общественный резонанс, 25-летней матери переквалифицировали статью — со 127.1 УК РФ («Совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов») на 154-ю («Незаконное усыновление»).

Суд оштрафовал сибирячку на 24 тысячи рублей с рассрочкой на год — то есть осужденная будет выплачивать в доход государства по 2 тысячи рублей в месяц.

Учительницу из Петербурга приговорили за незаконное усыновление и использование поддельных документов. Она получила полтора года исправительных работ с удержанием 15 процентов из заработной платы в доход государства.

Напомним, 25-летняя безработная омичка весной 2018 года решила подарить кому-нибудь свое еще не родившееся дитя. Причиной стали бедность и отсутствие собственного жилья. Объявление в соцсети увидела 43-летняя учительница младших классов, которая кроме родного сына воспитывала приемную дочь. Она перевела будущей роженице три тысячи рублей – на памперсы и пеленки – и прилетела в Омск после родов.

Девятидневную девочку по поддельным документам вывезли в город на Неве. Тревогу забила хозяйка съемного жилья, поинтересовавшаяся, где новорожденный ребенок ее квартирантки. Сейчас младенец находится в доме ребенка в Ленобласти. Если биологическую мать ребенка лишат родительских прав, ему найдут новую семью. Претенденты, как ранее заявляла Светлана Агапитова, уже есть.