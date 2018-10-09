Кокорин и Мамаев вызваны на допрос. Они значатся свидетелями в делах об избиении чиновника и водителя

Московская полиция планирует допросить в качестве свидетелей футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева. Видеозаписи указывают на их возможное участие в избиениях.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Москве, по возбужденным уголовным делам о драке в кафе на Большой Никитской улице и у парковки на Большой Садовой футболисты Кокорин и Мамаев не задерживались, так как в настоящее время нет правовых оснований.

«Информация о задержании не соответствует действительности», – уточнили в пресс-службе.

Оба места преступления находятся на территории Центрального административного округа. Уголовные дела не объединены. Пока нет конкретных подозреваемых ни по одному из них.

По сообщению федеральных СМИ, полицейские вызвали повестками Кокорина и Мамаева, на их осведомленность об обстоятельствах преступлений указывают записи камер видеонаблюдения. Их допросят в качестве свидетелей. Возможно, изменят процессуальный статус.

Потерпевшим по делу о драке в кафе признан чиновник Минпромторга Денис Пак. На парковке серьезные травмы получил 33-летний водитель Виталий Соловчук. Он является гражданином Белоруссии, работает на ведущую Первого канала. Судя по ее заявлению в дежурную часть отдела МВД Пресненского района, на углу улиц 2-й Брестской и Большой Садовой несколько неизвестных разбили стекло и повредили заднюю дверь принадлежащего ей автомобиля «Мерседес», а также нанесли телесные повреждения водителю. Поводом стал дорожный конфликт.

Футбольный клуб «Краснодар» заявил о желании расторгнуть контракт с Мамаевым, «Зенит» пока не спешит с выводами.