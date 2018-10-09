Кремлю видео приключений Кокорина и Мамаева не понравилось, но Песков призвал дождаться итогов расследования

Кремль обратил внимание на инцидент с участием форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Сотрудникам администрации президента было неприятно, признался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом 9 октября пишет «Газета.ru» со ссылкой на РИА Новости.

«Мы на это обратили внимание и сами видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы. Но здесь, наверное, нужно абстрагироваться от эмоций, абстрагироваться от того, кто футболисты, а кто не футболисты. Там, очевидно, было много и свидетелей, была и видеозапись, поэтому правоохранительным органам при соответствующем обращении потерпевшего не составит никакого труда выяснить обстоятельства этого дела», — заявил Песков.

Чуть ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила давать «стулом в табло» за каждый пропущенный или не забитый мяч.

Клубы, за которые играют футболисты, тоже комментируют ситуацию по-разному – руководство «Краснодара» импульсивно, как Мария Захарова, и уже думает, как расторгнуть контракт с Мамаевым. «Зенит», хоть и возмущен, но все же намерен дождаться вердикта суда по поводу действий Кокорина.

Накануне сообщалось, что разгоряченные спиртным Кокорин и Мамаев в столичном кафе накинулись с кулаками и стульями на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

Но этим дело не ограничилось. Во вторник СМИ стал известен новый эпизод драки. За час до потасовки с чиновником в московском кафе у Кокорина и Мамаева якобы произошел конфликт с водителем журналиста Первого канала, в результате которого мужчину избили. После избиения нападавшие скрылись, а шоферу понадобилась помощь врачей. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.