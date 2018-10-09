Мир для россиян стал доступней. Страна побила собственный рекорд в Индексе паспортов

В обновленном рейтинге стран с наибольшим количеством договоров о безвизовом режиме Россия заняла 47 место. За полгода страна обеспечила возможность для населения в упрощенном режиме пересекать границы девяти государств.

Индекс паспортов 9 октября публикует консалтинговая компания Henley & Partners. В настоящее время россияне могут посещать без визы или в упрощенном режиме 119 стран, еще в начале 2018 года их было 110. Последнее соглашение было заключено в сентябре, с июля 2019 года россияне получат временный безвизовый доступ на Тайвань. При этом в общем зачете страна опустилась на одну строчку, виной тому – большее количество соглашений у других стран. Так, например, сильней в рейтинге прибавила Украина, с начала года увеличив количество соглашений со 114 до 128 и заняв 41 место.

В лидеры рейтинга выбилась Япония, установив общий рекорд за всю историю подсчетов. Граждане этой страны могут без дополнительных документов пересекать границы 190 стран. На втором месте Сингапур и 189 договоров, на третьем – Германия (188 стран с безвизовым или упрощенным режимом).

Индекс паспортов издается с 2006 года совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта.

В апреле этого года Россия занимала 63 место.