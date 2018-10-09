Петербургская спортсменка осталась без инвентаря накануне соревнований по бадминтону на колясках. «ТОЧКА ОПОРЫ» просит помочь собрать нужную сумму

Накануне важных соревнований по бадминтону на колясках петербургская паралимпийская спортсменка Наталия Прокофьева осталась без инвентаря. На покупку нового нет средств.

Как рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», недавно спортсменка обнаружила, что при транспортировке на грузовом лифте (на месте тренировок), ее коляска застряла между кабиной лифта и шахтой. Когда коляску достали, стало очевидно, что восстановлению она не подлежит.

Прокофьева планировала активно готовиться к третьему этапу Кубка России, который пройдет в Казани с 15 по 18 ноября. Но ни тренироваться, ни выступать на соревнованиях без коляски она не может.

Спортсменке необходима новая коляска для парабадминтона. Стоит она 296 000 рублей.

«В Петербурге сейчас есть именно такая коляска, с нужными спортсменке параметрами: ее заказали из Германии и не выкупили в свое время. К сожалению, в силу, того, что поддержка нужна экстренная, госучреждения квоты Наталии выделить не могут – бюджет комитетов формируется на год вперед», – говорят в Благотворительном фонде.

В связи с этим «ТОЧКА ОПОРЫ» открыл сбор средств . Также поддержать спортсменку можно связавшись с сотрудниками фонда по телефону +7 (812) 983 72 21 или по электронной почте info@fondopora.ru.

«Несмотря на то, что Наталия Прокофьева пришла в инваспорт недавно – всего три года назад – она уже заслужила статус профессионального спортсмена. Только в этом, 2018 году, Наталия взяла на чемпионате России золото в парном женском разряде и две бронзы в одиночном и парном смешанном классе по парабадминтону. Наталия Прокофьева – паралимпиец не только по принадлежности к профессиональному спорту, но и по духу. Уже сидя на инвалидном кресле (получила травму в результате ДТП), в 2002 она переехала одна в Санкт-Петербург из небольшого города в Республике Коми. Наталия не только перспективный спортсмен, но и любящая супруга и мать двух чудесных дочек. Также вот уже семь лет спортсменка успевает и работать на дому: создает изделия из кожи», – рассказали в фонде.

Спортсменка очень надеется на поддержку неравнодушных людей.