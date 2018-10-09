Авианосец США «Гарри Трумэн» примет участие в крупнейших учениях НАТО по сдерживанию России у Норвегии

Американский авианосец «Гарри Трумэн» возглавит авианосную группу на крупнейших с 80-х годов прошлого века учениях Североатлантического альянса Trident Juncture, которые пройдут у берегов Норвегии с 25 октября по 7 ноября. Об этом 9 октября рассказал командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил НАТО Джеймс Фогго.

В учениях альянса примут участие 45 тысяч военнослужащих из 30 стран-членов, а также 130 самолетов и 70 кораблей. Численность американского контингента составит 5 тысяч человек.

Ранее НАТО анонсировало учения в Северной Атлантике как демонстрацию сил альянса по сдерживанию России. Они пройдут в акваториях Норвежского, Северного и частично Балтийского морей.

Напомним, что «Гарри Трумэн» — американский авианосец типа «Нимиц», который был спущен на воду в 1996 году. Затраты на проект обошлись в 4,5 миллиарда долларов. Он назван в честь 33-го президента США Гарри Трумэна. В мае этого года именно с «Гарри Трумэна» нанесли удары по территории запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организации «Исламское государство».