«Хабиб на Невском»: как праздновали в Петербурге

По соцсетям разлетается видеозапись «флешмоба» на Невском проспекте. Два-три десятка автомобилей движутся от улицы Маяковского к Фонтанке на невысокой скорости, сигналя и моргая «аварийками». Из окон высовываются темноволосые мужчины и кричат: «Хабиб! Хабиб!». Перед Фонтанкой «колонна» на некоторое время замирает, провоцируя затор.

Скорее всего, так в Петербурге праздновали победу Хабиба Нурмагомедова, 7 октября защитившего титул чемпиона UFC в лёгком весе в поединке с Конором Макгрегором.

Россиянин победил ирландца удушающим приёмом в четвёртом раунде. После боя Путин лично поздравил спортсмена, а в столице Дагестана толпы людей танцевали на улицах лезгинку, практически парализовав движение транспорта.

Сразу после победы Нурмагомедов стал зачинщиком драки. Он выпрыгнул из октагона в зрительный зал и напал на одного из членов команды соперника. Началась массовая потасовка. В результате были задержаны три члена команды Хабиба, двоих вскоре отпустили. Позже Нурмагомедов принёс извинения за инцидент. Тем не менее ему грозят дисквалификация и лишение чемпионского звания.