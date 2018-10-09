Власти Турции получили разрешение на обыск в генконсульстве Саудовской Аравии

Турецкие власти получили разрешение на проведение обыска в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле после исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом говорится в официальном заявлении турецкого МИД, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства 9 октября.

"Расследование, начатое нашими властями с целью определения судьбы пропавшего журналиста Джамаля Хашкаджи, проходит интенсивно, – говорится в документе. – Власти Саудовской Аравии заявили, что они открыты для сотрудничества, а в здании генконсульства может быть проведен обыск".

"События, касающиеся исчезновения журналиста, находятся под пристальным наблюдением турецких судебных органов, подразделений безопасности и разведки", – говорится в заявлении.

О дате и времени начала этих действий не сообщается.

Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист пишет статьи для The Washington Post, в которых анализирует ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, нередко критикуя Эр-Рияд.

2 октября Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходит на связь. 6 октября агентство Reuters сообщило, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании генконсульства.